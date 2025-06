Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Vor der Fed-Sitzung am Abend hielten sich die Anleger mit Neuengagements zurück. Der DAX sank um 0,50 Prozent auf 23.318 Punkte. MDAX und TecDAX verloren 0,12 respektive 0,88 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 41 Gewinner und 61 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,27 Punkte auf 23,58 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,47%) die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Technologie (-1,93%) und Software (-1,18%). MTU haussierte an der DAX-Spitze um 3,30 Prozent. Hier stützte eine Kurszielanhebung seitens Kepler Cheuvreux. Commerzbank und Vonovia folgten mit nachrichtenlosen Aufschlägen von 2,85 beziehungsweise 2,05 Prozent. Die Airbus-Aktie war mit einem Plus von 1,43 Prozent ebenfalls stark gesucht. Der Flugzeugbauer hatte im Rahmen eines Business Update seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Zudem kündigte er an, zukünftig 30 bis 50 Prozent des Gewinns ausschütten zu wollen statt bisher 30 bis 40 Prozent. Die deutlichsten Verlierer im Leitindex waren ohne Nachrichten Daimler Truck (-2,49%), Brenntag (-2,35%) und Fresenius SE (-2,26%).

Die US-Notenbank ließ wie allgemein erwartet am Abend ihren Leitzins unverändert. Für das laufende Jahr stellen die Projektionen weiterhin zwei Senkungen in Aussicht. Die Währungshüter senkten ihre Wachstumsprognose und hoben ihre Inflationsprognose an. An der Wall Street lieferte dies keine Impulse. Der Dow schloss 0,11 Prozent tiefer bei 42.172 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte unverändert bei 21.720 Zählern. An der NYSE gab es 1.547 Kursgewinner und 1.216 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen (50%) lag geringfügig über dem Abwärtsvolumen (48%). 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,07 Prozent tiefer bei 1,1472 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 4,40 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,61 Prozent auf 3.386 USD. Der Preis für WTI-Öl handelte nach stärker als erwartet gefallenen Lagerbeständen kaum verändert bei 73,26 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,04 Prozent tiefer bei 197,54 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.183) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Die Schweizerische Nationalbank und die Bank of England geben ihre Leitzinsentscheidungen bekannt. Aufgrund des Feiertages Juneteenth findet in den USA kein Handel statt. Unternehmensseitig veranstaltet Befesa seine Hauptversammlung.