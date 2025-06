Nächste Unterstützungen:

23.275-23.240

23.101

23.057

Nächste Widerstände:

23.424

23.503

23.551

Der Weg des geringsten Widerstandes weist weiterhin abwärts. Eine nachhaltige Verletzung des aktuellen Supportbereiches 23.275-23.240 Punkte würde den Übergang in eine deutlichere Korrekturphase in Bezug auf den im April gestarteten Aufschwung nahelegen. Mögliche nächste Zielregionen lauten in diesem Fall 23.101 Punkte, 23.057 Punkte, 22.863 Punkte und 22.607-22.765 Punkte. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 23.424 Punkten, 23.503 Punkten, 23.551 Punkten und 23.712 Punkten.