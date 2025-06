Diese Analyse wurde am 23.06.2025 um 06:52 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Auf Jahressicht konnte sie um 41 Prozent (DAX: 29%) zulegen. Zuletzt hatte das Papier nach der Markierung eines Rekordhochs bei 294,30 EUR im Mai eine Korrektur gestartet. Der dreiwellige Abschwung drückte die Notierung bis auf am 19. Juni gesehene 266,50 EUR und damit an das 23,6%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses vom Tief im August 2024. Die dabei geringfügig unterbotene steigende 100-Tage-Linie konnte mit dem dynamischen Anstieg vom Freitag zurückerobert werden. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele liegen bei 272,47 EUR, 273,50-274,45 EUR, 276,17/276,50 EUR und 278,67-282,14 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur liefern. Kritisch zur Aufrechterhaltung einer kurzfristig bullishen Erwartungshaltung ist nun die Unterstützungszone 266,45-267,48 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein bearishes Anschlusssignal generieren und fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 261,90/263,00 EUR nahelegen. Darunter könnten die Kursregionen 256,20 EUR und 242,40-249,22 EUR (mittel- bis langfristig kritischer Support) zeitnah angesteuert werden.