Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im September 2024 bei 2,77 EUR ein Allzeittief verzeichnet. Der im Anschluss etablierte Aufwärtstrend ging ab Januar in eine deutliche Beschleunigungsphase über. In der Spitze konnte der Wert vom September-Tief aus betrachtet um rund 296 Prozent zulegen. Nach dem Markieren eines Mehrjahreshochs bei 10,95 EUR am 19. März schwenkte der Wert in eine Seitwärtskorrektur über. Diese mittelfristige Verschnaufpause dauert derzeit noch an. Die dabei geringer werdenden Ausschläge und sich verengenden Bollinger-Bänder sprechen für einen zeitnah anstehenden Vola-Impuls. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch aus der seit Mitte Mai etablierten Range per Tagesschluss würde dies ein prozyklisches Signal in Ausbruchsrichtung generieren. Oberhalb der Barriere bei 9,11-9,47 EUR wäre zunächst ein neuerlicher Vorstoß an die Hürde bei 10,69-10,95 EUR zu favorisieren. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 11,36 EUR und 12,03 EUR. Mit einem Rutsch unter die gestaffelte Supportzone bei 7,94-8,56 EUR entstünden derweil unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 5,97-6,48 EUR, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet.