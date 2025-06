Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) hatte nach mehrjähriger Rally im Dezember 2023 ein Dekadenhoch bei 39,89 EUR markiert. Der seither etablierte Abwärtstrend ist intakt und schickte die Notierung bis zum April dieses Jahres auf ein 5-Jahres-Tief bei 8,45 EUR hinab. Es folgten eine schwungvolle Rally, ein Rücksetzer an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally und hiervon ausgehend der Start eines zweiten Aufwärtsimpulses. Zuletzt hatte der Wert einige Tage um die erreichte 200-Tage-Linie gependelt. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kurssprung (+6,44%) beendete er diese Konsolidierung mit einer bullishen Ausbruchslücke und zog bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 15,09 EUR an. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden sich bei 15,26 EUR und 15,87/15,95 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Zone per Wochenschluss würde das langfristige Chartbild aufhellen und perspektivisch Chancen in Richtung 20,46 EUR eröffnen, wo sich das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Baisse befindet. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die nächste Supportzone bei 14,33-14,64 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre zunächst ein ernsthafter Test der mittelfristig relevanten Unterstützung bei derzeit 13,48-13,59 EUR einzuplanen. Die Saisonalität liefert aktuell Rückenwind. Laut Seasonax konnte der Wert in den vergangenen zehn Jahren in acht Fällen im Zeitraum vom 25. Juni bis zum 5. August Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 8,82 Prozent (Median: +6,70%).