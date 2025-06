Der deutsche Aktienmarkt profitierte am Dienstag von einer Entspannung im Nahen Osten und weiter zurückkommenden Ölpreisen. Daneben stützte eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im Ifo-Geschäftsklima. Der Indikator stieg im Juni von zuvor 87,5 auf 88,4 Punkte. Die Konsensschätzung der Volkswirte hatte bei 88,0 Punkten gelegen. Der DAX stieg um 1,60 Prozent auf 23.642 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 2,30 respektive 1,93 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 88 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 3,07 Punkte auf 19,81 Zähler ab. Stärkste Sektoren waren Banken (+4,17%) und Einzelhandel (+3,32%). Gegen den Trend schwächelten Transportwerte (-0,57%) und Versorger (-0,23%). Im DAX waren Heidelberg Materials (+6,97%), Deutsche Bank (+5,34%) und Siemens Energy (+4,35%) besonders gesucht. Rheinmetall büßte als Schlusslicht 3,10 Prozent ein. Continental verlor nach der Senkung des Margenziels 2,94 Prozent. Die Hornbach-Aktie haussierte im SDAX nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen um 7,47 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow um 1,19 Prozent auf 43.089 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,53 Prozent nach oben auf 22.191 Punkte, was einen neuen Schlusskursrekord bedeutete. 72 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 87 neuen 52-Wochen-Hochs standen 16 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,29 Prozent fester bei 1,1612 USD. Stark gesucht waren der Yen und der Franken. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,30 Prozent und endete damit knapp unter der 200-Tage-Linie. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 5,11 Prozent auf 65,01 USD. Gold sank an der Comex um 1,71 Prozent auf 3.337 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent fester bei 201,39 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.746) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zu den Neubauverkäufen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von General Mills und Paychex. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferte der Logistik-Riese FedEx (nachbörslich: -4,96%) seine Quartalszahlen ab.