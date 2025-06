Die Aktie der RTL Group (WKN: 861149) hatte im November 2024 nach mehrjähriger Baisse ein Allzeittief bei 23,65 EUR verzeichnet. Die dort gestartete steile Erholungsrally beförderte den Wert bis auf im März gesehene 36,60 EUR. Seither verdaut er den Kursanstieg im Rahmen einer Seitwärtskorrektur. Zuletzt testete die Preiskurve am 23. Juni erfolgreich den Support der steigenden 200-Tage-Linie und formte eine bullishe Doji-Kerze. Mit Blick auf die Oberseite stellen nun die Bereiche 32,00-32,50 EUR und 33,15-33,48 EUR mögliche Kurzfrist-Ziele dar, solange der Support bei 30,55/30,60 EUR nicht verletzt wird. Oberhalb von 33,48 EUR würden die Hürden bei 34,75 EUR, 35,50 EUR und 36,15-37,30 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zur Komplettierung eines langfristigen Bodens bedarf es der nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone. Unterhalb von 30,55 EUR entstünde derweil unmittelbares Abwärtspotenzial in Richtung 29,90-30,20 EUR. Kann sich der Anteilsschein nicht spätestens dort stabilisieren, käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit Risiken in Richtung zunächst 28,35-28,60 EUR und 25,80-26,90 EUR.