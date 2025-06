Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Dabei verfügt sie auch über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht konnte der Wert rund 292 Prozent zulegen. Zuletzt verzeichnete er am 2. Juni ein Rekordhoch bei 1.944 EUR und startete darunter eine Korrekturphase. Im Bereich der 50-Tage-Linie traf der Anteilsschein in dieser Woche auf Kaufinteresse. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg (+7,28%) gelang schließlich der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie auf ein 3-Wochen-Hoch. Der nächste potenzielle Ziel- und Widerstandsbereich befindet sich bei 1.898-1.944 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde den primären Aufwärtstrend bestätigen und mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 2.024-2.057 EUR, 2.126 EUR und 2.239 EUR ins Spiel bringen. Zur Aufrechterhaltung der bullishen Perspektive im kurzfristigen Zeitfenster sollte nun der nächste Support bei 1.738-1.797 EUR nicht mehr unterschritten werden. Eine Verletzung der Unterstützung bei 1.649-1.685 EUR per Tagesschluss wäre unmittelbar bearish und würde eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 1.500/1.558 EUR und der steigenden 100-Tage-Linie bei derzeit 1.405 EUR nahelegen.