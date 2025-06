Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite. Stützend wirkten die Erwartung massiver fiskalischer Stimuli seitens der Bundesregierung. Vor allem Rüstungsaktien blieben en vogue. Der DAX schloss 0,64 Prozent fester bei 23.649 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,58 und 0,89 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,49 Punkte auf 19,23 Zähler. Stärkste Sektoren waren Industrie (+2,05%) und Technologie (+1,58%). Am schwächsten tendierten Konsumwerte (-1,03%) und Automobiltitel (-0,80%). Im DAX waren Rheinmetall (+7,28%), Qiagen (+2,74%) und Airbus (+2,56%) die Anlegerfavoriten. Gemieden wurden derweil die Papiere von adidas (-2,49%), Volkswagen (-1,50%) und Mercedes-Benz (-1,44%).

An der Wall Street zog der Dow um 0,94 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 43.387 Punkten an. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,94 Prozent und verbuchte damit ein neues Allzeithoch. 79 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Es gab 105 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich 18 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,45 Prozent fester bei 1,1712 USD und verbuchte damit ein 4-Jahres-Hoch. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um fünf Basispunkte auf ein Mehrwochentief bei 4,24 Prozent. Gold handelte an der Comex unverändert bei 3.343 USD. Der Preis für WTI-Öl kletterte um 0,69 Prozent auf 65,37 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,44 Prozent fester bei 203,89 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.819) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf den Index der Wirtschaftsstimmung für die Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zum PCE-Preisindex, zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen und zur Verbraucherstimmung ergeben. Unternehmensseitig hatte Nike gestern nach der Schlussglocke seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Sportartikelkonzern verzeichnete zwar deutliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn, konnte jedoch die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Aktie notierte im nachbörslichen Handel 10,73 Prozent fester.