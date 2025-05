Nächste Unterstützungen:

22.765

22.607

22.205-22.236

Nächste Widerstände:

23.122

23.205

23.329/23.372

Das Intraday-Hoch vom 18. März bei 23.476 Punkten rückt somit bereits wieder in den charttechnischen Fokus. Das mittelfristige technische Bias drehte von zuvor bearish auf neutral. Mit Blick auf die kurzfristig überhitzte Situation in den markttechnischen Indikatoren sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele liegen bei 23.122 Punkten, 23.205 Punkten und 23.329/23.372 Punkten. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 22.765 Punkten und 22.607 Punkten ausmachen. Ein signifikanter Rutsch unter die letztgenannte Marke (Unterkante der Aufwärtslücke vom Freitag) würde Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 22.205-22.236 Punkte mit sich bringen.