Der deutsche Aktienmarkt blieb zum Wochenstart im Rallymodus. Der DAX zog um 1,12 Prozent auf 23.345 Punkte an. MDAX und TecDAX kletterten um 0,99 respektive 0,42 Prozent. In den drei Indizes gab es 80 Gewinner und 22 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,04 Punkte höher bei 21,85 Zählern. Alle DAX-Sektoren endeten im grünen Bereich. Am deutlichsten aufwärts tendierten Banken (+2,22%) und Versicherungen (+1,94%). Rheinmetall haussierte an der DAX-Spitze um 3,24 Prozent und markierte damit ein neues Allzeithoch. Für Rückenwind sorgten positive Analystenkommentare sowie die Spekulation auf höher als gedachte Ausgaben der USA für den Militärbereich. Auch andere Rüstungswerte waren gesucht. Renk belegte mit einem Plus von 4,62 Prozent den Spitzenplatz im MDAX.

An der Wall Street gab der Dow um 0,24 Prozent auf 41.219 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,67 Prozent auf 19.968 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 61 Prozent. 55 neuen 52-Wochen-Hochs standen 29 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,15 Prozent auf 1,1317 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,35 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 3,08 Prozent auf 3.343 USD. Der Preis für WTI-Öl sank derweil um 2,16 Prozent auf 57,03 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex-Japan Index handelte 0,16 Prozent fester bei 598,02 Punkten. Der Caixin-PMI für den chinesischen Servicesektor fiel im April auf ein 7-Monats-Tief bei 50,7 Punkten nach 51,9 Punkten im Vormonat. Die Börsen in Japan und Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,30 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.367) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und Großbritannien sowie auf die US-Handelsbilanz. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von FMC, Zalando, Continental, MTU, Ferrari, Evotec, Redcare Pharmacy, TeamViewer, Axa, Philips Electronics, Hugo Boss und Scout24. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferten Ford Motor (nachbörslich: -2,46%) und Palantir (nachbörslich: -9,25%) Quartalszahlen.