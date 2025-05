Nächste Unterstützungen:

23.178-23.258

22.765/22.800

22.607

Nächste Widerstände:

23.364/23.372

23.476

23.962-24.325

Die Bullen bleiben am Ruder, doch wird die Luft mit Blick auf das bereits nahezu erreichte Intraday-Rekordhoch vom März bei 23.476 Punkten dünn. Zur Vorsicht mahnen ferner die kurzfristigen markttechnischen Indikatoren sowie Marktbreiteindikatoren angesichts überkaufter Zustände. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände liegen heute bei 23.364/23.372 Punkten und 23.476 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 23.962-24.325 Punkte nahelegen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 23.178-23.258 Punkten, 22.765/22.800 Punkten und 22.607 Punkten.