Diese Analyse wurde am 08.05.2025 um 06:40 Uhr erstellt.

Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegte sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Ende Oktober 2022 verbuchte sie in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Der dort gestartete primäre Aufwärtstrend ist intakt. Im Rahmen der im Oktober 2023 initiierten zweiten Aufwärtswelle konnte der Wert schließlich im gestrigen Handel das Rallyhoch vom Juli 2023 (49,62 EUR) überwinden und ein 3-Jahres-Hoch bei 50,78 EUR erzielen. Zugleich überwand er eine mehrjährige Abwärtstrendlinie. Tags zuvor gelang in Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über eine mittelfristige korrektive Abwärtstrendlinie. Der Beginn einer kurzfristigen Verschnaufpause würde innerhalb der erreichten Ziel- und Widerstandsregion 50,73-52,18 EUR nicht überraschen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber (Tagesschlusskursbasis) würde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 52,96 EUR, 53,77/53,83 EUR, 54,78 EUR, 55,42/55,43 EUR und 56,36-57,52 EUR senden. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines zeitnahen Rücksetzers lassen sich bei 49,62 EUR, 48,08-48,50 EUR und 44,45-46,33 EUR ausmachen. Darunter würde das bullishe Bild im mittelfristigen Zeitfenster neutralisiert.