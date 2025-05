Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte trotz deutlich besser als erwarteter Daten zum Auftragseingang die negativen Vorzeichen. Die Anleger hielten sich vor der Fed-Entscheidung am Abend zurück. Der DAX schloss 0,58 Prozent tiefer bei 23.116 Punkten. MDAX und TecDAX sanken um 0,61 respektive 0,46 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 34 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,65 Punkte auf 23,25 Zähler. Stark gesucht waren die Sektoren Technologie (+2,81%) und Finanzdienstleister (+0,67%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-3,23%) und Softwaretitel (-1,04%). Fresenius Medical Care (FMC) haussierte an der DAX-Spitze um 3,90 Prozent. Von Quartalszahlen bewegt wurden BMW (+1,66%), Fresenius SE (+1,36%), Vonovia (+2,57%) und Siemens Healthineers (-1,71%).

An der Wall Street lieferte die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der Fed keine Impulse. Die Notenbank ließ ihren Schlüsselzins unverändert. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,70 Prozent auf 41.114 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab derweil um 0,11 Prozent auf 19.770 Zähler nach. 60 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. 58 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,49 Prozent tiefer bei 1,1314 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um drei Basispunkte auf 4,27 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,23 Prozent auf 3.381 USD. Der Preis für WTI-Öl sank nach den Lagerbestandsdaten um 1,81 Prozent auf 58,02 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,81 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.228) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die heimischen März-Daten zur Industrieproduktion und zur Handelsbilanz. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA ergeben. Die Bank of England wird gemäß der Markterwartung ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent senken. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Rheinmetall, Heidelberg Materials, Siemens Energy, Henkel und Infineon. Bereits gestern nach Xetra-Schluss legte Qiagen seine Zahlen für das erste Quartal vor. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von mindestens 0,60 USD auf Basis konstanter Wechselkurse, das wäre ein Anstieg von 5 US-Cent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Daneben plant es erstmalig eine Dividendenzahlung und einen neuen synthetischen Aktienrückkauf. Die Aktie notierte zuletzt auf Tradegate bei 37,95 EUR nach einem Xetra-Schluss von 37,23 EUR.