Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder. Der seither etablierte langfristige Abwärtstrend ist intakt. Zuletzt verzeichnete der Wert am 7. April ein 9-Jahres-Tief bei 18,09 EUR. Im Rahmen des dort gestarteten Erholungstrends konnte er in der Spitze bereits rund 40 Prozent zulegen. Im gestrigen Handel schloss er nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf einem 8-Wochen-Hoch und erstmals seit Januar über seiner mittelfristig bedeutsamen 50-Tage-Linie. Die dabei geformte Tageskerze (High-Wave-Candle) signalisiert jedoch ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem erreichten Kursniveau. Entsprechend würde nun ein signifikanter Anstieg über das Hoch bei 25,39 EUR, insbesondere per Tagesschluss, ein prozyklisches Long-Signal liefern. Im Erfolgsfall wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung der Widerstandszone 27,06-28,27 EUR und damit ein Schließen der Abwärtslücke vom 12. März plausibel. Zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes käme es indes erst oberhalb der massiven Widerstandszone 29,49-30,80 EUR. Mit einem Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supportbereiches 23,57-23,84 EUR entstünde derweil ein Warnsignal für den möglichen Beginn einer mindestens mehrtägigen Schwächephase. Als potenzielle Auffangbereiche fungieren dann die Kursregionen 22,60-23,00 EUR, 22,08/22,28 EUR und 21,64/21,74 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde die Wahrscheinlichkeit für einen neuerlichen Test des April-Tiefs deutlich ansteigen. Saisonal verfügt der Anteilsschein derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 16. August Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 10,22 Prozent (Median: +15,46%).