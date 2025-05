Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im Oktober 2022 bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend beförderte die Notierung in der Spitze bis auf im Februar verbuchte 3.905 Punkte. Es folgten ein dynamischer Kurseinbruch bis auf 3.010 Punkte und eine steile V-förmige Erholungsrally. Der gestrige Kursanstieg führte den Index bis an die flach verlaufende Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch. Eine mehrtägige Verschnaufpause würde an dieser Hürde nicht überraschen. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 3.750 Punkten und 3.629-3.680 Punkten. Die kurz- bis mittelfristige Ausgangslage bleibt konstruktiv für die bullishe Perspektive, solange kein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone erfolgt. Darunter entstünden derweil Abwärtsrisiken in Richtung 3.465-3.511 Punkte. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 3.820 Punkte per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal mit Zielrichtung 3.905 Punkte, 3.951 Punkte, 4.010 Punkte und eventuell 4.148 Punkte generiert.