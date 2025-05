Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse zur Wochenmitte mehrheitlich südwärts. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,47 Prozent bei 23.527 Punkten aus dem Handel. MDAX und TecDAX büßten 0,87 beziehungsweise 0,95 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 29 Gewinner und 73 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 71 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,97 Punkte auf 18,74 Zähler. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,08%) und Versicherungen (+0,67%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Pharma & HealthCare (-3,51%) und Automobile (-1,23%). Die beiden obersten Plätze im DAX-Tableau belegten Daimler Truck Holding (+2,74%) und Eon (+2,01%) nach der Vorlage positiv aufgenommener Quartalszahlen. Nachdem Bayer (-10,39%) noch am Vortag den Tagesgewinner nach besser als erwarteten Geschäftszahlen gestellt hatte, geriet das Papier des Leverkusener Konzerns kräftig unter Druck. Händler verwiesen zur Begründung auf Pläne des umstrittenen US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. die Kennzeichnung von Pestiziden als mögliche Ursache für Gesundheitsprobleme zu fordern. Brenntag verlor nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen 2,02 Prozent.

An der Wall Street sank der Dow um 0,21 Prozent auf 42.051 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich hingegen um 0,57 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 21.319 Zähler. 65 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 26 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent tiefer bei 1,1169 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sieben Basispunkte auf ein Mehrwochenhoch bei 4,54 Prozent an. Gold verbilligte sich an der Comex um 2,05 Prozent auf 3.181 USD. WTI-Öl gab um 1,26 Prozent auf 62,87 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,35 Prozent tiefer bei 194,12 Punkten und beendete damit eine vier Tage andauernde Gewinnserie. Besonders schwach zeigte sich der Nikkei 225 (-0,85%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.455) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, zur Industrieproduktion und den Erzeugerpreisen. Unternehmensseitig gibt es eine Flut an Geschäftszahlen unter anderem von Allianz, Deutsche Telekom, Merck KGaA, RWE und Siemens. Hauptversammlungen finden statt bei Commerzbank, Eon und Heidelberg Materials.