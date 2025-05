Diese Analyse wurde am 16.05.2025 um 07:34 Uhr erstellt.

Die Aktie der KION Group (WKN: KGX888) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR verzeichnet. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis zum September 2022 auf ein Allzeittief bei 18,66 EUR. Es folgten eine dreiwellige Erholungsrally bis auf im März 2024 gesehene 51,68 EUR sowie eine ebenfalls dreiwellige Abwärtskorrektur. Mit dem jüngsten dynamischen Kursanstieg vom am 7. April 2025 markierten Korrekturtief bei 28,00 EUR konnte der Anteilsschein alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien zurückerobern. Zuletzt leitete er am 14. Mai mit einer Harami-Kerze eine Verschnaufpause an einer bedeutsamen Widerstandszone ein. Ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des etablierten mittelfristigen Aufwärtstrends entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb der Barriere bei 43,08-43,52 EUR. Potenzielle nächste Aufwärtsziele liegen im Erfolgsfall bei 46,97-48,11 EUR und 49,95-51,68 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über mögliche nächste Auffangbereiche bei 40,54-41,00 EUR, 39,54 EUR, 38,96 EUR und 36,81-38,06 EUR. Das derzeit bullishe Mittelfrist-Bias würde erst unterhalb von 35,55-35,84 EUR (Tagesschlusskursbasis) beseitigt.