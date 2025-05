Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich am Donnerstag aufwärts. Der DAX kletterte um 0,72 Prozent auf 23.696 Punkte. MDAX und TecDAX zogen um 1,12 beziehungsweise 0,96 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 43 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,89 Punkte auf 17,85 Zähler. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+2,72%) und Software (+1,96%). Gegen den Trend schwächelten vor allem Technologietitel (-1,90%) und Konsumwerte (-1,06%). Rheinmetall sprang an der DAX-Spitze angesichts reduzierter Erwartungen an die Gespräche um einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg um 5,65 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im DAX. Nach Quartalszahlen im Blick standen Deutsche Telekom (+2,81%), RWE (+0,40%), Siemens (-0,98%), Allianz (-1,05%) und Merck KGaA (-6,82%). Im MDAX haussierte Talanx nach der Vorlage positiv aufgenommener Quartalszahlen um 6,10 Prozent auf ein Rekordhoch bei 111,30 EUR. Charttechnisch triggerte das Papier mit der Auflösung einer mehrtägigen Konsolidierung ein bullishes Anschlusssignal. Der Versicherer konnte trotz der Belastungen von den Waldbränden in Kalifornien einen Rekordgewinn erzielen und bestätigte den Gewinn-Ausblick für das laufende Jahr.

An der Wall Street kletterte der Dow nach einer Flut an Konjunkturdaten zur Schlussglocke um 0,65 Prozent auf 42.323 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,08 Prozent höher bei 21.336 Zählern. 64 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 63 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,07 Prozent fester bei 1,1182 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zehn Basispunkte auf 4,43 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,41 Prozent auf 3.233 USD. WTI-Öl sackte nach Lagerbestandsdaten um 2,15 Prozent auf 61,79 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,02 Prozent tiefer bei 194,29 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.776) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen sowie zur Verbraucherstimmung nach Lesart der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Swiss Re und Richemont. Hauptversammlungen finden statt bei Volkswagen, Hella, Elringklinger, TAG Immobilien, Dürr und BionTech.