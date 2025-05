Nächste Unterstützungen:

23.650-23.678

23.600-23.613

23.548

Nächste Widerstände:

23.887/23.910

24.000/24.004

24.065

Auf Basis des Tagescharts formte der DAX eine Doji-Kerze knapp unterhalb des am 12. Mai verzeichneten Rekordhochs. Sie signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären an der erreichten Hürde. Die übergeordnete V-förmige Rally vom Tief am 7. April bleibt intakt. Nächste Unterstützungen befinden sich aktuell bei 23.650-23.678 Punkten, 23.600-23.613 Punkten und 23.548 Punkten. Ein Rutsch unter die bedeutendere Supportzone bei 23.339-23.476 Punkte würde den Übergang von der laufenden Konsolidierung in eine deutlichere Abwärtskorrektur indizieren. Ein Ausbruch über die nächste Barriere bei 23.887/23.910 Punkten per Stundenschluss wäre bullish mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 24.000/24.004 Punkten, 24.065 Punkten und 24.128 Punkten.