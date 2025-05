Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart von seiner freundlichen Seite. Anfängliche Unsicherheit über den Verlust der US-Spitzenbonität nach einer Abstufung durch die Ratingagentur Moody’s schüttelten die Anleger schnell ab. Der DAX kletterte um 0,71 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 23.935 Punkten. MDAX und TecDAX rückten um 0,82 respektive 0,20 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 68 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab nach zwischenzeitlicher Markierung eines 5-Tages-Hochs um 0,07 Punkte auf 17,94 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Softwaretitel (-0,26%) ein negatives Vorzeichen hinnehmen. Am stärksten gesucht waren Telekommunikationswerte (+1,37%) und Versorger (+1,37%). Im DAX lagen Siemens Energy (+3,55%), Munich Re (+1,76%) und Rheinmetall (+1,71%) nachrichtenlos vorne. Volkswagen bildete lediglich aufgrund des Dividendenabschlags von 6,35 EUR das Schlusslicht im Leitindex. Lufthansa (+2,61%) profitierte im MDAX von einem positiven Ausblick des Rivalen Ryanair. Salzgitter haussierte im SDAX ohne Nachrichten um 10,31 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 0,32 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 42.792 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,09 Prozent auf 21.447 Zähler. Die Marktbreite zeigte derweil Schwäche. 54 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen überwog mit 51 Prozent. Es gab 75 neue 52-Wochen-Hochs und 17 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,67 Prozent fester bei 1,1239 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 4,65 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,52 Prozent auf 3.236 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,24 Prozent auf 62,64 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,41 Prozent fester bei 194,71 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC senkte wie überwiegend erwartet erstmals seit Oktober ihre beiden LPR-Referenzsätze für Bankkredite um jeweils 10 Basispunkte. Der chinesische CSI 300 kletterte um 0,62 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong zog um 1,32 Prozent an. Hier wurde die Stimmung von einem gelungenen Börsengang des Batterieherstellers CATL gestützt. Die australische Notenbank RBA senkte wie erwartet ihren Leitzins Cash Rate um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent. Der australische ASX 200 legte um 0,66 Prozent zu, während der Austral-Dollar schwächelte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,29 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.987) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Erzeugerpreisdaten sowie auf den Index des Verbrauchervertrauens für die Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Home Depot, Vodafone Group, Wienerberger und SFC Energy. SAP steht mit der alljährlichen Kundenveranstaltung Sapphire im Anlegerfokus. Hauptversammlungen finden statt bei Jungheinrich, Nemetschek und Symrise.