Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichneten 6-Jahres-Tief in einem intakten primären Aufwärtstrend. Im Rahmen der Hausse markierte sie am 19. Februar ein Rekordhoch bei 283,50 EUR und startete anschließend eine ausgeprägte Korrekturphase. Oberhalb des am 7. April bei 210,20 EUR gesehenen Korrekturtiefs meldeten sich die Bullen wieder zurück und beförderten die Notierung über die korrektive Abwärtstrendlinie und alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Zuletzt ging der Wert im Bereich des 78,6%-Fibonacci-Retracements in den Konsolidierungsmodus über. Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich nun neutral in der etablierten Trading-Range zwischen 257,15 EUR und 268,40 EUR. Mit einem dynamischen Kursschub über 268,40 EUR würde die Vorherrschaft der Bullen im mittelfristigen Zeitfenster bestätigt. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 275,85 EUR und 283,50 EUR. Der nachhaltige Anstieg (Tagesschlusskursbasis) über die letztgenannte Marke auf neue Rekordhöhen würde schließlich übergeordnete Ausdehnungsziele bei 303,44 EUR und 311,50 EUR ins Spiel bringen. Mit Blick auf die Unterseite müsste im Fall eines Rutsches unter 257,15 EUR ein deutlicherer Pullback in Richtung zunächst 254,23 EUR und 247,04-250,01 EUR eingeplant werden. Darunter wäre ein Test der übergeordnet kritischen Supportzone bei derzeit 232,73-242,00 EUR zu erwarten.