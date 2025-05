Die Kurse am deutschen Aktienmarkt orientierten sich zur Wochenmitte weiter gen Norden. Der DAX kletterte um 0,36 Prozent auf 24.122 Punkte und konnte den dritten Tag in Folge eine neue historische Bestmarke erzielen. Der TecDAX verbesserte sich um 0,43 Prozent. Gegen den Trend musste der MDAX der mittelgroßen Werte ein Minus von 0,35 Prozent hinnehmen. Die Marktbreite sendete Schwächesignale. In den drei genannten Indizes gab es lediglich 39 Gewinner und 61 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,09 Punkte tiefer bei 17,65 Zählern. Stärkste Sektoren waren Technologie (+2,00%) und Telekommunikation (+1,72%). Am schwächsten präsentierten sich Chemiewerte (-0,66%) und Einzelhandelstitel (-0,57%). Die Aktie von Infineon Technologies zog an der DAX-Spitze um 2,26 Prozent an. Sie profitierte von der am Vorabend verkündeten Kooperation mit NVIDIA im Bereich der Stromversorgungssysteme von KI-Rechenzentren.

An der Wall Street sorgte eine schwach verlaufene Auktion 20-jähriger US-Anleihen für eine Risk-off-Stimmung unter den Anlegern. Der Dow sackte um 1,91 Prozent auf 41.860 Punkte ab und rutschte damit wieder unter seine unlängst zurückeroberte 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,34 Prozent auf 21.080 Zähler. 89 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. 54 neuen 52-Wochen-Hochs standen 63 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,39 Prozent höher bei 1,1328 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um elf Basispunkte nach oben auf ein 3-Monats-Hoch bei 4,61 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,18 Prozent auf 3.323 USD. Silber, Platin und Palladium zogen zwischen 1,50 und 2,74 Prozent an. WTI-Öl verbilligte sich nach überraschend gestiegenen Lagerbeständen um 0,21 Prozent auf 62,56 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent tiefer bei 194,46 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.970) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Ifo-Geschäftsklimaindex, die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA sowie die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von CTS Eventim, Generali, Easyjet und Analog Devices. Hauptversammlungen finden statt bei Brenntag, Deutsche Bank, FMC, Lanxess, Salzgitter, Amadeus Fire und SFC Energy.