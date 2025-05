Diese Analyse wurde am 23.05.2025 um 07:39 Uhr erstellt.

Die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) hatte nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 einen dynamischen Aufschwung gezeigt, der sie bis auf ein im April 2022 gesehenes 7-Jahres-Hoch bei 36,45 EUR katapultierte. Im Anschluss dominierten die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der etablierte Abwärtstrend drückte die Notierung bis auf ein im vergangenen September bei 9,97 EUR verbuchtes Tief. Hiervon ausgehend gelang eine mehrmonatige Bodenbildung sowie die nachhaltige Überwindung der mittlerweile aufwärts tendierenden 200-Tage-Linie. Nach mehrtägiger Konsolidierung bestätigte das Papier zuletzt die Vorherrschaft der Bullen mit einem Ausbruch auf der Oberseite. Im gestrigen Handel verbuchte es ein 2-Jahres-Hoch bei 16,08 EUR. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele liegen bei 16,51 EUR und 16,89-17,19 EUR. Darüber wäre ein mittelfristiger Vorstoß in Richtung 18,07/18,48 EUR vorstellbar. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange mögliche Rücksetzer nicht zu einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei 15,25/15,26 EUR führen. Darunter wäre derweil eine ausgeprägte Korrekturphase einzuplanen mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 14,37-14,75 EUR und eventuell 13,42-14,00 EUR.