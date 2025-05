Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag klar die negativen Vorzeichen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex war im Mai wie überwiegend erwartet den fünften Monat in Folge auf nun 87,5 Punkte gestiegen. Derweil sank der Einkaufsmanager-Sammelindex von S&P Global von zuvor 50,1 auf 48,6 Punkte und signalisierte damit eine Schrumpfung der heimischen Wirtschaft. Der DAX gab um 0,51 Prozent auf 23.999 Punkte nach und konnte sich damit deutlich vom Tagestief nach oben absetzen. MDAX und TecDAX verloren 1,28 respektive 1,04 Prozent. In den drei Indizes gab es 17 Kursgewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Technologiewerte (+0,02%) ein mageres Plus verzeichnen. Am schwächsten tendierten Medienwerte (-2,97%) und Konsumtitel (-1,07%). Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 1,49 Punkte auf 19,15 Zähler. Die Bayer-Aktie zog um 2,72 Prozent auf 24,36 EUR an und konnte sich damit von weiter von der am Vortag überwundenen 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Kurstreibend wirkte die Meldung, dass das Augenmedikament Eylea in China eine Zulassung zur Behandlung einer Form der Makuladegeneration erhalten hat.

An der Wall Street schloss der Dow praktisch unverändert bei 41.859 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,15 Prozent vor auf 21.112 Zähler. 1.291 Kursgewinnern standen an der NYSE 1.432 Verlierern gegenüber. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. Es gab 30 neue 52-Wochen-Hochs und 60 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,42 Prozent tiefer bei 1,1283 USD. Der Bitcoin haussierte um 2,73 Prozent auf ein Rekordhoch bei 111.143 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sieben Basispunkte auf 4,54 Prozent ab. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,67 Prozent auf 3.291 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 0,96 Prozent auf 60,98 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,55 Prozent fester bei 195,03 Punkten. Konjunkturseitig standen Inflationsdaten aus Japan im Fokus. Die Kerninflation stieg im April von zuvor 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 3,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 3,4 Prozent vorausgesagt. Der Yen wertete gegenüber dem US-Dollar um 0,42 Prozent auf. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.995) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen BIP-Daten für das erste Quartal sowie auf die Neubauverkäufe in den USA. Unternehmensseitig stehen die Hauptversammlungen bei Fresenius SE, Porsche Automobil Holding und Wacker Neuson im Fokus.