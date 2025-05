Nächste Unterstützungen:

23.843-23.871

23.664-23.703

23.339-23.476

Nächste Widerstände:

24.034

24.086

24.128-24.152

Das Kursgeschehen ist bislang noch als Konsolidierung unterhalb des am Mittwoch markierten Rekordhochs zu werten. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein nachhaltiger Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 23.843-23.871 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde für den Start einer ausgeprägteren Verschnaufpause sprechen. Weitere Unterstützungen und nächste potenzielle Auffangbereiche lägen dann bei 23.664-23.703 Punkten und 23.339-23.476 Punkten. Nächste Barrieren befinden sich heute bei 24.034 Punkten, 24.086 Punkten und 24.128-24.152 Punkten. Darüber würde der intakte Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt mit einem nächsten potenziellen Ausdehnungsziel bei 24.213-24.283 Punkten.