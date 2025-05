Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Es folgte eine mehrmonatige Top-Bildung. Diese wurde im Januar 2022 mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Seither weist der übergeordnete Trend abwärts. Oberhalb des im August 2024 bei 5,06 EUR markierten Mehrjahrestiefs konnte der Wert einen mehrmonatigen Doppelboden ausbilden und nachfolgend schwungvoll auf ein im November gesehenes Verlaufshoch bei 10,62 EUR anziehen. Im Verlauf des anschließend etablierten mittelfristigen Abwärtstrends kam es schließlich am 7. April zu einem erneuten erfolgreichen Test des Key-Supports bei 5,06 EUR. Seither strebt die Preiskurve wieder nordwärts. Am Freitag generierte der Anteilsschein ein bullishes Anschlusssignal. Begleitet von hohem Volumen löste er eine mehrwöchige Trading-Range schwungvoll gen Norden auf und überwand zugleich die Abwärtstrendlinie vom November-Hoch. Ein möglicher Rücksetzer vom verzeichneten 2-Monats-Hoch sollte nun idealerweise spätestens im Bereich 7,24-7,75 EUR auf Kaufinteresse stoßen, um das derzeit konstruktive Bias im mittelfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Potenzielle nächste Ziele und Hürden auf der Oberseite liegen bei 8,45 EUR, 8,89/9,03 EUR, 9,33/9,48 EUR und 10,62/10,64 EUR. Zur Komplettierung eines belastbaren Bodens im langfristigen Chartbild bedarf es der nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone per Wochenschluss. Ein Rutsch unter 6,60 EUR per Tagesschluss würde hingegen zunächst für einen neuerlichen Test der zentralen Unterstützung 5,06/5,20 EUR sprechen.