Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang südwärts, konnte sich jedoch von den Tagestiefs nach oben absetzen. Für schlechte Stimmung sorgte ein Social-Media-Post des US-Präsidenten Trump, wonach er beginnend ab dem 1. Juni gegenüber der EU einen Zoll in Höhe von 50 Prozent vorschlagen werde. Der DAX sackte um 1,54 Prozent auf 23.630 Punkte ab. MDAX und TecDAX verloren 0,53 respektive 1,90 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 23 Gewinner und 79 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 74 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 4,23 Punkte auf 23,37 Zähler nach oben. Die stärksten Sektoren waren Medien (+0,79%) und Versorger (+0,21%). Am schwächsten tendierten Technologietitel (-3,63%) und Automobilwerte (-3,49%). Die Vonovia-Aktie belegte mit einem Plus von 1,05 Prozent auf 28,99 EUR nachrichtenlos die DAX-Spitze. Charttechnisch scheiterte sie jedoch erneut am Tageshoch an der bereits am Dienstag und Mittwoch getesteten Hürde der 200-Tage-Linie (aktuell: 29,49 EUR). Ebenfalls gesucht waren Eon (+0,84%) und Rheinmetall (+0,76%).

An der Wall Street verlor der Dow 0,61 Prozent auf 41.603 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,93 Prozent auf 20.916 Zähler. 54 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. 48 neuen 52-Wochen-Hochs standen 47 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,74 Prozent auf 1,1364 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 4,52 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 2,15 Prozent auf 3.366 USD. WTI-Öl stieg um 0,54 Prozent auf 61,53 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,08 Prozent fester bei 195,84 Punkten. Der koreanische Kospi konnte um 1,29 Prozent zulegen. Für den Hang Seng Index in Hongkong ging es derweil um 1,18 Prozent abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 1,00 Prozent. Hier stützte eine Meldung, wonach US-Präsident Trump den Termin für die mögliche Implementierung des 50%-Zoll-Tarifs auf Einfuhren von der EU auf den 9. Juli verschob. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.979) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Aufgrund eines Börsenfeiertages in Großbritannien und den USA dürften die Umsätze dünn bleiben.