Diese Analyse wurde am 27.05.2025 um 07:05 Uhr erstellt.

Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Mai 2022 ein Dekadenhoch bei 43,97 EUR erzielt. Im Anschluss startete eine ausgeprägte Korrekturphase bezogen auf den im Jahr 2015 bei 9,13 EUR gestarteten ultralangfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Anteilsschein am 19. Dezember 2024 ein 4-Jahres-Tief bei 27,76 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke signalisiert eine mögliche übergeordnete Trendwende zugunsten der Bullen. Im März komplettierte das Papier einen mittelfristigen Boden und überwand zugleich die obere Begrenzungslinie einer großen bullishen Keilformation. Nach einem ersten Aufwärtsimpuls bis auf 34,65 EUR prägt nun eine Seitwärtskorrektur oberhalb der überwundenen gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage das mittelfristige Chartbild. Mit dem gestrigen Anstieg über die Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage richtet sich der charttechnische Fokus als Nächstes auf die horizontale Barriere bei 33,48 EUR. Ein Break darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde die kritische Hürde bei 34,65/34,84 EUR als mögliches Kurzfrist-Ziel aktivieren. Deren Überwindung würde schließlich das Szenario einer großen Bodenbildung bestätigen mit einem nächsten Zielbereich bei 36,35/36,76 EUR. Relevante nächste Unterstützungen liegen bei 32,10-32,35 EUR und 30,94-31,30 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) wäre eine zeitliche und eventuell auch preisliche Ausdehnung der Seitwärtskorrektur zu favorisieren. Saisonal verfügt der Wert derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren sieben Mal im Zeitraum vom 27. Mai bis zum 9. August zulegen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 5,08 Prozent (Median: +5,31%).