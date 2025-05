Der deutsche Aktienmarkt reagierte zum Wochenstart mit einem ordentlichen Kurssprung auf die Meldung vom Wochenende, wonach Donald Trump die erst am Freitag für Anfang Juni in Aussicht gestellte Zoll-Forderung in Höhe von 50 Prozent gegenüber der EU zunächst bis zum 9. Juli nach hinten schiebt. Die Umsätze blieben aufgrund von Börsenfeiertagen in Großbritannien und den USA sehr niedrig. Der DAX schloss 1,69 Prozent fester bei 24.028 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 1,66 respektive 1,52 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 94 Gewinner und lediglich acht Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 97 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 2,60 Punkte auf 20,77 Zähler ab. Alle DAX-Sektoren endeten im positiven Terrain. Am stärksten gesucht waren die klassischen zyklischen Sektoren Industrie (+2,62%), Automobil (+2,11%) und Banken (+2,04%). Im DAX waren Rheinmetall (+3,28%), Siemens (+2,99%) und Heidelberg Materials (+2,79%) die Anlegerfavoriten. Porsche Holding SE und Fresenius SE bildeten mit Dividendenabschlägen die einzigen beiden Verlierer im Leitindex. Im MDAX haussierte das Papier von Thyssenkrupp um 8,76 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, perspektivisch alle seine Sparten eigenständig aufstellen zu wollen und den bisherigen Konzern in eine Holding umzubauen. Bis Ende September soll ein Konzept hierfür ausgearbeitet werden.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent tiefer bei 195,51 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,82 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.017) ein knapp behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator, den Index für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA sowie auf den vom Conference Board ermittelten Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von AutoZone. Hauptversammlungen finden statt bei Daimler Truck, Zalando, Bechtle, Fraport, Krones, Hensoldt, Kion Group, Medios, Baywa und Indus Holding.