Nächste Unterstützungen:

23.932

23.776-23.802

23.674/23.712

Nächste Widerstände:

24.051

24.152

24.391

Der Index formte einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages). Der gesehene Bullen-Konter nach dem Schwächeanfall vom Freitag beförderte die Notierung wieder in Rufweite zum am 21. Mai verbuchten Rekordhoch. Zur heutigen Eröffnung gestaltet sich das ganz kurzfristige technische Bias neutral. Ein Anstieg über 24.051 Punkte würde die Bestmarke bei 25.152 Punkten als potenzielles nächstes Ziel aktivieren. Darüber würde der intakte Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt mit möglichen nächsten Zielen und Hürden bei 24.391 Punkten und 24.487/24.522 Punkten. Unterstützt ist die Preiskurve als Nächstes bei 23.932 Punkten. Darunter entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 23.776-23.802 Punkte und 23.674/23.712 Punkte.