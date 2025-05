Der MDAX der mittelgroßen Werte hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten verbucht. Es folgte eine dynamische Erholungsrally bis zum Februar 2023 sowie eine ausgeprägte komplexe Korrektur dieser Impulswelle. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild befindet sich die Preiskurve seit der Markierung eines Korrekturtiefs bei 23.135 Punkten am 7. April dieses Jahres in einer V-förmigen Rally von in der Spitze rund 33 Prozent. Mit dem gestrigen Anstieg auf ein 3-Jahres-Hoch bei 30.692 Punkten erreichte der Index nahezu das 61,8%-Fibonacci-Retracement der im September 2021 gestarteten zyklischen Baisse bei 30.709 Punkten. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der genannten Marke würde ein bullishes Anschlusssignal senden und die bedeutendere Ziel- und Widerstandsregion bei aktuell 31.391-32.105 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Dort befinden sich unter anderem die Rückkehrlinie des primären Aufwärtstrendkanals sowie die 100%-Projektion der ersten Impulswelle. Nächste Unterstützungen liegen bei 29.739-29.979 Punkten und 29.266 Punkten. Darunter entstünde ein Signal für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends.