Am deutschen Aktienmarkt schwangen am Dienstag die Bullen das Zepter. Der DAX stieg um 0,83 Prozent auf ein Allzeithoch bei 24.226 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 0,80 und 1,04 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Kursgewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 1,11 Punkte auf 19,66 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+1,90%) und Einzelhandel (+1,70%). Am schwächsten präsentierten sich Versorger (-1,25%) und Automobilwerte (-0,25%). Die Zalando-Aktie belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 5,03 Prozent die DAX-Spitze. Charttechnisch konnte sich damit weiter von der am Vortag zurückeroberten 200-Tage-Linie nach oben absetzen und zugleich die Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage überqueren.

An der Wall Street sprang der Dow nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende um 1,78 Prozent nach oben auf 42.344 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,39 Prozent auf 21.415 Zähler. 85 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Es gab 96 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD verlor gegen Ende des New Yorker Handels 0,45 Prozent auf 1,1337 USD. Der Yen sackte belastet von deutlich fallenden Renditen japanischer Staatsanleihen gegenüber dem Greenback um rund 1 Prozent ab. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sieben Basispunkte auf 4,45 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,77 Prozent auf 3.306 USD. Der Preis für WTI-Öl sank um 0,94 Prozent auf 60,95 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich bei überwiegend geringen Ausschlägen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent schwächer bei 194,84 Punkten. Die neuseeländische Notenbank RBNZ senkte wie allgemein erwartet ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Eine Auktion für 40-jährige japanische Staatsanleihen (JGBs) traf auf die geringste Nachfrage seit Juli 2024. Die Marktreaktion fiel jedoch nicht mehr so dramatisch aus wie bei der sehr schwach verlaufenden Auktion für 20-jährige Papiere in der vergangenen Woche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.244) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die heimischen Importpreisdaten und Arbeitsmarktdaten. Am Abend könnten sich Impulse von der Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung ergeben. Unternehmensseitig stellen die nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA das Highlight dar. Daneben gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Aroundtown, Macy’s, DICK’s Sporting Goods und Abercrombie & Fitch. Heidelberg Materials veranstaltet einen Kapitalmarkttag. Hauptversammlungen finden statt bei Prosiebensat1 Media, Evonik Industries, Klöckner & Co und Secunet Security Networks.