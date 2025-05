Nächste Unterstützungen:

24.152/24.158

24.061/24.080

23.863/23.932

Nächste Widerstände:

24.290/24.301

24.391

24.487/24.522

Kurzfristig richtet sich der charttechnische Blick nun auf die erreichte und deckelnde Eindämmungslinie entlang der Hochs vom 12. Mai und 21. Mai. Eine Ausdehnung der Verschnaufpause sollte eingeplant werden. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde nun mit einem Stundenschlusskurs oberhalb von 24.301 Punkten. Im Erfolgsfall könnte sich der Aufschwung unmittelbar in Richtung 24.391 Punkte und 24.487/24.522 Punkte fortsetzen. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 24.152/24.158 Punkte per Stundenschluss würde derweil ein erstes Indiz für eine anstehende Schwächephase liefern. Weitere nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 24.061/24.080 Punkte und 23.863/23.932 Punkte.