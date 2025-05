Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 170,30 EUR markiert und anschließend den Weg gen Süden eingeschlagen. Am 25. Juli 2024 verzeichnete sie ein 4-Jahres-Tief bei 58,70 EUR und konnte darüber am 7. Oktober einen mittelfristigen Boden komplettieren. Die nachfolgende Rally führte zum Bruch der langfristigen Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Februar 2022. Nach einem im März verbuchten Verlaufshoch bei 89,90 EUR kam es zu einer kräftigen dreiwelligen Abwärtskorrektur an die nun als Unterstützung fungierende Abwärtstrendlinie. Es folgte eine V-förmige Rally, die die Notierung wieder nachhaltig über die mittlerweile nordwärts weisende 200-Tage-Linie beförderte. Zuletzt konsolidierte der Wert den Aufschwung im Dunstkreis der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Mit dem gestrigen Kursanstieg auf ein 12-Tages-Hoch notiert er wieder oberhalb aller relevanten Durchschnittslinien und könnte nun einen neuen Vorstoß an die langfristig bedeutsame horizontale Widerstandszone bei 87,85-89,90 EUR initiieren. Deren nachhaltige Überwindung per Wochenschluss würde das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen und nächste potenzielle Ziele bei 95,55/97,10 EUR und 102,20 EUR in den Fokus rücken. Nächste Unterstützungen liegen aktuell bei 83,35/83,75 EUR und 80,41-81,55 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine zeitliche Ausdehnung der Verschnaufpause zu favorisieren. Zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb vom 74,50-76,81 EUR.