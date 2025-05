Am deutschen Aktienmarkt bot sich zu Christi Himmelfahrt bei dünnen Umsätzen ein gemischtes Bild. Der DAX endete nach anfänglicher Stärke 0,44 Prozent tiefer bei 23.933 Punkten. MDAX und TecDAX rückten derweil um 0,16 respektive 0,07 Prozent vor. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 52 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,24 Punkte auf 20,24 Zähler nach. Stärkste Sektoren waren Transport (+0,84%) und Technologie (+0,79%). Die deutlichsten Abschläge auf der Sektorenebene waren bei Industriewerten (-1,01%) und Einzelhandelswerten (-0,98%) zu beobachten. Nachrichtenlos belegten Porsche AG (+1,45%), Henkel (+1,26%) und Qiagen (+1,06%) die obersten Plätze im DAX-Tableau. Siemens (-2,25%) und Zalando (-2,25%) gaben ebenfalls ohne Nachrichten am stärksten nach. Heidelberg Materials (-2,10%) litt unter Kreisemeldung, wonach Großaktionär Spohn Cement Beteiligungen 1,5 Millionen Aktien veräußert haben soll.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 0,28 Prozent fester bei 42.216 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,22 Prozent auf 21.364 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,68 Prozent auf 1,1368 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 4,42 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,56 Prozent auf 3.316 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 1,41 Prozent auf 60,97 USD. Hier belastete die Spekulation auf eine mögliche weitere Anhebung der Produktionsmenge seitens der Allianz OPEC+ am morgigen Samstag.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent tiefer bei 195,70 Punkten. Ein US-Berufungsgericht hatte den vorausgegangenen Stop der reziproken Trump-Zölle durch ein erstinstanzliches Bundesgericht mit vorläufiger Wirkung wieder aufgehoben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.017) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die heimischen Verbraucherpreisdaten für den Mai. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zum PCE-Preisindex, zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie zur Verbraucherstimmung nach Lesart der University of Michigan ergeben. Gestern nach US-Börsenschluss lieferten Dell Technologies (nachbörslich: +1,82%), Marvell Technologies (nachbörslich: -3,30%), Zscaler (nachbörslich: +5,09%), Ulta Beauty (nachbörslich: +8,35%), American Eagle Outfitters (nachbörslich: -7,07%) und Gap (nachbörslich: -14,85%) ihre Quartalszahlen ab.