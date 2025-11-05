FMC - Abverkauf nach Zahlen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2022 verbuchten 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR in einem primären Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 54,02 EUR im Mai ging der Wert in den Korrekturmodus über. Nach einer dynamischen Abwärtswelle und einer im August bei 39,93 EUR gestarteten dreiwelligen Erholung bis auf 47,86 EUR orientierte sich der Anteilsschein zuletzt wieder südwärts. Der zunächst moderate Abschwung nahm im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich an Fahrt auf. Das Papier sackte um 9,85% auf ein 9-Wochen-Tief bei 41,17 EUR ab. Im übergeordneten Chartbild droht damit die mögliche Ausbildung einer bearishen Kopf-Schulter-Formation. Diese würde mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone 39,47-40,30 EUR komplettiert. Am aktuellen Support bei 40,92 EUR würde eine Stabilisierung oder eine deutlichere Erholungsbewegung auf den gestrigen Abverkauf nicht überraschen. Mögliche nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lassen sich bei 42,52 EUR und 43,08-43,48 EUR ausmachen. Erst mit einem signifikanten Anstieg über die Barriere bei derzeit 44,64-45,79 EUR per Tagesschluss würden die Bullen im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster wieder das Ruder übernehmen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 39,47-40,30 EUR würde nächste mögliche Abwärtsziele bei 38,05 EUR, 36,40-37,10 EUR, 35,00 EUR und 33,77 EUR in den Blick rücken.
Produktideen
|
Fresenius Medical Care
|
Faktor-Optionsschein
|
Faktor-Optionsschein
|
Typ
|
Long
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Faktor
|
3
|
3
|
Preis*
|
8,49 EUR
|
9,51 EUR
*Indikativ
