DAX - Bären bleiben dominant
Der DAX eröffnete gestern mit einer großen Abwärtslücke. Nach dem Erreichen eines Mehrwochentiefs bei 23.675 Punkten im frühen Handel startete eine deutliche Erholungsrally bis auf im späten Geschäft verbuchte 23.974 Punkte. Mit einem Xetra-Schluss bei 23.949 Punkten verblieb ein Tagesminus von 183 Zählern.
Nächste Unterstützungen:
- 23.770/23.789
- 23.667-23.711
- 23.579
Nächste Widerstände:
- 23.955-23.982
- 24.027/24.029
- 24.113-24.147
Im kurzfristigen Zeitfenster verfügen die Bären weiterhin über den technischen Vorteil. Der Index sieht sich nächsten Widerständen bei 23.955-23.982 Punkten, 24.027/24.029 Punkten, 24.113-24.147 Punkten und 24.221-24.384 Punkten gegenüber. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würden die Bullen wieder das Ruder übernehmen. Nächste Unterstützungen lauten 23.770/23.789 Punkte und 23.667-23.711 Punkte. Darunter würde der Abwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 23.579 Punkten, 23.384/23.424 Punkten und 23.285-23.311 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.667,9695 P.
|
22.220,8705 P.
|
–
|
Barriere
|
20.140,0000 P.
|
22.220,8705 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,7
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
42,23 EUR
|
16,84 EUR
|
2,15 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.502,4753 P.
|
25.561,2170 P.
|
–
|
Barriere
|
27.890,0000 P.
|
25.561,2170 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
46,21 EUR
|
16,75 EUR
|
3,05 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.