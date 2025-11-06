Symrise - Support im Fokus
Die Aktie von Symrise (WKN: SYM999) hatte im November 2021 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 132,65 EUR erzielt. Dort startete ein weiterhin intakter Bärenmarkt. Das Papier des Duft- und Aromenherstellers verlor in den vergangenen zwölf Monaten rund 32% an Wert. Der jüngste Kursrutsch vom Reaktionshoch im Oktober drückte die Notierung auf ein Mehrjahrestief bei 70,94 EUR. In der Schlusskursbetrachtung konnte sie jedoch das damit im Test befindliche Corona-Crash-Tief vom März 2020 bei 71,20 EUR verteidigen. Im gestrigen Handel setzte sich der Wert deutlicher nach oben ab und überwand per Tagesschluss das letzte Reaktionstief vom September (72,40 EUR). Mit Blick auf positive Divergenzen in den überverkauften momentumbasierten Indikatoren erscheint eine deutlichere technische Erholungsbewegung vorstellbar. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die Bereiche 73,57 EUR, 75,20 EUR und 76,52-77,84 EUR. Zu einer moderaten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über die letztgenannte Widerstandszone. Zur Machtübernahme in diesem Zeitfenster müssten die Bullen den Anteilsschein jedoch über die Zone 82,10-84,32 EUR befördern. Ein Rutsch unter 70,76/70,94 EUR würde das Erholungsszenario zerstören und zunächst für unmittelbare weitere Abgaben in Richtung 69,76/69,92 EUR und eventuell 68,70 EUR sprechen. In der mittleren Frist müsste ein Test der Supportregion 64,13/64,16 EUR eingeplant werden.
Produktideen
|
Symrise
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
56,5299 EUR
|
87,7771 EUR
|
Barriere
|
56,5299 EUR
|
87,7771 EUR
|
Hebel
|
4,5
|
4,7
|
Preis*
|
1,63 EUR
|
1,56 EUR
