DAX - Erholungsmodus
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX eröffnete gestern schwach. Ausgehend vom am frühen Nachmittag verzeichneten Tagestief bei 23.732 Punkten startete eine dynamische Rally, die die Notierung bis auf im späten Handel gesehene 24.104 Punkte beförderte.
Nächste Unterstützungen:
- 23.918-23.974
- 23.794
- 23.732
Nächste Widerstände:
- 24.104-24.126
- 24.165
- 24.191-24.384
Die Erholungsbewegung im weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrend vom Rekordhoch kann sich unmittelbar ausdehnen, solange die Supportzone bei 23.918-23.974 Punkten nicht per Stundenschluss verletzt wird. Der Index sieht sich jedoch gestaffelten Widerständen bei 24.104-24.126 Punkten, 24.165 Punkten und 24.191-23.384 Punkten gegenüber. Erst mit einem Anstieg über die letztgenannte breite Barriere käme es zu einer deutlicheren Aufhellung der technischen Ausgangslage. Unterhalb von 23.918 Punkten würden zunächst Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche bei 23.794 Punkten, 23.732 Punkten und 23.667-23.712 Punkten in den Fokus rücken.
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.