Der DAX eröffnete gestern schwach. Ausgehend vom am frühen Nachmittag verzeichneten Tagestief bei 23.732 Punkten startete eine dynamische Rally, die die Notierung bis auf im späten Handel gesehene 24.104 Punkte beförderte.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.918-23.974
  • 23.794
  • 23.732

Nächste Widerstände:

  • 24.104-24.126
  • 24.165
  • 24.191-24.384

Die Erholungsbewegung im weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrend vom Rekordhoch kann sich unmittelbar ausdehnen, solange die Supportzone bei 23.918-23.974 Punkten nicht per Stundenschluss verletzt wird. Der Index sieht sich jedoch gestaffelten Widerständen bei 24.104-24.126 Punkten, 24.165 Punkten und 24.191-23.384 Punkten gegenüber. Erst mit einem Anstieg über die letztgenannte breite Barriere käme es zu einer deutlicheren Aufhellung der technischen Ausgangslage. Unterhalb von 23.918 Punkten würden zunächst Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche bei 23.794 Punkten, 23.732 Punkten und 23.667-23.712 Punkten in den Fokus rücken.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3JVD

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.671,1946 P.

22.426,5275 P.

Barriere

20.140,0000 P.

22.426,5275 P.

Hebel/Faktor*

5,4

14,3

10

Preis*

44,19 EUR

16,75 EUR

2,34 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA0PZA

SJ9WFM

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.500,9053 P.

25.757,7452 P.

Barriere

27.890,0000 P.

25.757,7452 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,4

10

Preis*

44,15 EUR

16,81 EUR

2,80 EUR

*Indikativ

