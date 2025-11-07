Hochtief - Bullen bleiben am Ruder
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Hochtief-Aktie (WKN: 607000) hatte im Juli 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 45,18 EUR verzeichnet und konnte darüber einen übergeordneten Boden ausbilden. Seither befinden sich die Bullen klar am Ruder. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte der Wert um rund 139% zulegen. Zuletzt hatte er sich eine mehrwöchige Verschnaufpause in Gestalt einer Seitwärtskonsolidierung gegönnt. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen befreite er sich schließlich im gestrigen Handel aus der etablierten Stauzone und schwang sich bis auf ein neues Allzeithoch bei 278,60 EUR hinauf. Nach diesem Ausbruchssignal bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position, solange das Reaktionstief bei 252,80 EUR nicht unterboten wird. Darüber befinden sich relevante Unterstützungen bereits bei 268,00 EUR und 256,72-259,40 EUR. Potenzielle nächste Zielbereiche auf der Oberseite lassen sich bei 283,82/286,37 EUR, 293,60 EUR und 306,42/309,42 EUR ausmachen.
Produktideen
|
Hochtief
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
209,9496 EUR
|
339,4329 EUR
|
Barriere
|
209,9496 EUR
|
339,4329 EUR
|
Hebel
|
4,2
|
3,9
|
Preis*
|
6,51 EUR
|
6,86 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.