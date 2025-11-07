DAX - Support im Test
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX bewegte sich gestern von Beginn des Handels an südwärts. In zwei Abwärtswellen rutschte er bis auf ein in der letzten Stunde verbuchtes 2-Tages-Tief bei 23.722 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 23.667-23.722
- 23.579
- 23.384-23.424
Nächste Widerstände:
- 23.907-23.981
- 24.022
- 24.059-24.152
Der Erholungstrend vom Tief am Dienstag wurde gebrochen. Damit richtet sich der charttechnische Fokus wieder auf die kurzfristig kritische Supportzone bei nun 23.667-23.722 Punkten. Deren signifikante Verletzung per Stundenschluss würde den am 9. Oktober beim Rekordhoch (24.771) gestarteten übergeordneten Abwärtstrend bestätigen. Mögliche nächste Auffangbereiche und Korrekturziele liegen in diesem Fall bei 23.579 Punkten, 23.384-23.424 Punkten und 23.285-23.311 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste bedeutsame Widerstandsthemen bei 23.907-23.981 Punkten, 24.022 Punkten und 24.059-24.152 Punkten. Zur Machtübernahme im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster müssten die Bullen die kritische Barriere bei derzeit 24.207-24.384 Punkten aus dem Weg räumen.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.077,1530 P.
|
22.141,1331 P.
|
–
|
Barriere
|
19.530,0000 P.
|
22.141,1331 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
46,50 EUR
|
16,23 EUR
|
2,00 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.317,0494 P.
|
25.402,4224 P.
|
–
|
Barriere
|
27.710,0000 P.
|
25.402,4224 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,3
|
10
|
Preis*
|
46,03 EUR
|
16,59 EUR
|
3,21 EUR
*Indikativ
