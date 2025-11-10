Krones - kritische Hürde im Test
Die Krones-Aktie (WKN:633500) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der letzte Kursschub beförderte die Notierung schwungvoll vom am 7. April verbuchten Korrekturtief bei 100,20 EUR bis auf ein am 14. Mai gesehenes Rekordhoch bei 145,80 EUR. Seither etablierte sie einen mittelfristigen Abwärtstrend der zuletzt an einem relevanten Unterstützungscluster bei 117,62-119,40 EUR auf Kaufinteresse stieß. Am Freitag konnte sich der Wert in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen erneut deutlicher von dieser Zone nach oben absetzen. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die erreichte kritische Widerstandszone bei aktuell 129,76-132,59 EUR, wo sich unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage, die mehrmonatige korrektive Abwärtstrendlinie und das Reaktionshoch vom Oktober befinden. Ein nachhaltiger Tagesschluss darüber würde das mittelfristige Chartbild signifikant aufhellen und potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 136,40 EUR, 141,60 EUR und 144,20-145,80 EUR in den Blick rücken. Nächste Unterstützungen sind bei 122,80 EUR und 117,62-119,40 EUR anzusiedeln. Mit einem Tagesschluss darunter würde sich das mittelfristige Bild weiter eintrüben mit Risiken in Richtung des April-Tiefs sowie Zwischenetappen und möglichen nächsten Auffangbereichen bei 114,60 EUR, 109,40-110,96 EUR und 105,60 EUR.
Produktideen
|
Krones
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
99,2027 EUR
|
150,8557 EUR
|
Barriere
|
99,2027 EUR
|
150,8557 EUR
|
Hebel
|
4,6
|
4,8
|
Preis*
|
2,74 EUR
|
2,64 EUR
