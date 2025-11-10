DAX - Ausdehnung der Korrektur

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 07.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX orientierte sich am Freitag südwärts und setzte den korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch fort. Im Verlauf des Nachmittags konnte er sich nach dem Markieren eines 6-Wochen-Tiefs bei 23.453 Punkten stabilisieren.

Nächste Unterstützungen:

  • 23.384-23.453
  • 23.285-23.311
  • 23.053/23.080

Nächste Widerstände:

  • 23.675-23.722
  • 23.774
  • 23.837

Mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren im Stundenchart sowie auf die vorbörsliche Indikation, steht im heutigen Handel zunächst das Thema Kurserholung auf der Agenda. Nächste potenzielle Erholungsziele und Hürden befinden sich bei 23.675-23.722 Punkten, 23.774 Punkten, 23.837 Punkten und 23.932-24.116 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des übergeordneten Abschwungs liefern. Im Erfolgsfall lauten nächste Barrieren 24.249 Punkte und 23.349/24.384 Punkte. Mit einer Verletzung des aktuellen Supportbereiches bei 23.384-23.453 Punkten entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Abwärtszielen bei 23.285-23.311 Punkten und 23.053/23.080 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NV

SX8LL0

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.086,5345 P.

22.152,0213 P.

Barriere

19.530,0000 P.

22.152,0213 P.

Hebel/Faktor*

5,1

14,6

10

Preis*

46,91 EUR

16,44 EUR

2,01 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA12GQ

SJ0H9K

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.312,3695 P.

25.398,2242 P.

Barriere

27.710,0000 P.

25.398,2242 P.

Hebel/Faktor*

5,2

14,2

10

Preis*

45,54 EUR

16,52 EUR

3,16 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.