DAX - Ausdehnung der Korrektur
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX orientierte sich am Freitag südwärts und setzte den korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch fort. Im Verlauf des Nachmittags konnte er sich nach dem Markieren eines 6-Wochen-Tiefs bei 23.453 Punkten stabilisieren.
Nächste Unterstützungen:
- 23.384-23.453
- 23.285-23.311
- 23.053/23.080
Nächste Widerstände:
- 23.675-23.722
- 23.774
- 23.837
Mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren im Stundenchart sowie auf die vorbörsliche Indikation, steht im heutigen Handel zunächst das Thema Kurserholung auf der Agenda. Nächste potenzielle Erholungsziele und Hürden befinden sich bei 23.675-23.722 Punkten, 23.774 Punkten, 23.837 Punkten und 23.932-24.116 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des übergeordneten Abschwungs liefern. Im Erfolgsfall lauten nächste Barrieren 24.249 Punkte und 23.349/24.384 Punkte. Mit einer Verletzung des aktuellen Supportbereiches bei 23.384-23.453 Punkten entstünde derweil ein bearishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Abwärtszielen bei 23.285-23.311 Punkten und 23.053/23.080 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.086,5345 P.
|
22.152,0213 P.
|
–
|
Barriere
|
19.530,0000 P.
|
22.152,0213 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
14,6
|
10
|
Preis*
|
46,91 EUR
|
16,44 EUR
|
2,01 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.312,3695 P.
|
25.398,2242 P.
|
–
|
Barriere
|
27.710,0000 P.
|
25.398,2242 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
14,2
|
10
|
Preis*
|
45,54 EUR
|
16,52 EUR
|
3,16 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.