Hannover Rück - stark nach Zahlen
Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 292,60 EUR im Mai dieses Jahres startete sie eine weiterhin laufende Abwärtskorrektur. Dabei traf sie im September im Bereich des 61,8%-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom im August 2024 verzeichneten Korrekturtief auf Kaufinteresse und formte einen mehrwöchigen Boden. Es folgte eine schwungvolle Erholungsrally sowie ein tiefer Pullback. Der kurzfristige Aufwärtstrend vom am 4. November bei 243,20 EUR gesehenen Tief wurde im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Der Wert übersprang dabei die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 20 Tage und verzeichnete im Tagesverlauf ein 4-Wochen-Hoch bei 260,00 EUR. In der kurzen Frist bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der Supportbereich 250,60-253,21 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit Blick auf die Oberseite richtet sich der charttechnische Fokus nun auf die nächste Ziel- und Widerstandszone 262,38-266,61 EUR, wo sich unter anderem die 200-Tage-Linie sowie die korrektive Abwärtstrendlinie vom Mai-Hoch befinden. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf ein mögliches Ende der Korrekturphase und eine Wiederaufnahme des primären Aufwärtstrends liefern. Bestätigungen für dieses Szenario entstünden oberhalb von 270,00-271,01 EUR und 279,40 EUR. Unmittelbar bearishe Signale würden sich derweil mit der Verletzung der Reaktionstiefs bei 246,20 EUR und 243,20 EUR ergeben. Mögliche Abwärtsziele lauten in diesem Fall 240,20 EUR und 235,90-238,00 EUR (langfristig kritische Supportzone).
Produktideen
|
Hannover Rück SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
198,7594 EUR
|
319,1385 EUR
|
Barriere
|
198,7594 EUR
|
319,1385 EUR
|
Hebel
|
4,2
|
4,1
|
Preis*
|
6,11 EUR
|
6,28 EUR
