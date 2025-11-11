DAX - Rally und Konsolidierung
Der DAX sprang gestern zur Eröffnung kräftig nach oben. Anschließend pendelte in einer Tagesspanne von 23.854 Punkten bis 24.023 Punkten um die 50-Tage-Linie und die im Tageshoch getestete 100-Tage-Linie.
Nächste Unterstützungen:
- 23.888-23.918
- 23.805/23.837
- 23.723/23.738
Nächste Widerstände:
- 23.997/24.023
- 24.059-24.104
- 24.249
Das gestrige Kursgeschehen stellt mit Blick auf den am Rekordhoch im Oktober gestarteten Abwärtstrend noch keinen Befreiungsschlag dar. Dieser bleibt intakt. Ebenso intakt ist die übergeordnete seit Mai etablierte Seitwärtsbewegung. Im Stundenchart konsolidiert der Index den Kurssprung an der deckelnden 100-Stunden-Linie. Ein Anstieg über 23.997/24.023 Punkte im heutigen Handel würde die Barriere bei 24.059-24.104 Punkten in den Blick rücken. Deren Überwindung per Stundenschluss wäre kurzfristig bullish mit einem nächsten Ziel bei 24.249 Punkten. Der Abwärtstrend vom Rekordhoch würde erst über 24.384 Punkten gebrochen. Nächste Unterstützungen lauten 23.888-23.918 Punkte, 23.805/23.837 Punkte und 23.723/23.738 Punkte. Ein Rutsch unter 23.671/23.675 Punkte würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends liefern.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.089,6616 P.
|
22.461,4554 P.
|
–
|
Barriere
|
19.530,0000 P.
|
22.461,4554 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,8
|
14,8
|
10
|
Preis*
|
49,83 EUR
|
16,26 EUR
|
2,25 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.556,2584 P.
|
25.684,0336 P.
|
–
|
Barriere
|
27.950,0000 P.
|
25.684,0336 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,7
|
10
|
Preis*
|
45,65 EUR
|
1,63 EUR
|
2,75 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.