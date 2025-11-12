Fresenius SE - SMA 50 im Fokus
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im Oktober 2022 gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier einen weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Zuletzt vollzog es nach dem Markieren eines Mehrjahreshochs bei 50,74 EUR am 30. Oktober einen Rücksetzer an die steigende 50-Tage-Linie. Die darauf am 10. November geformte Bullish-Harami-Kerze wurde mit dem gestrigen deutlichen Kursanstieg bestätigt. Zugleich überwand der Anteilsschein seine 20-Tage-Linie. In der kurzen bis mittleren Frist bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der Supportbereich 47,49-47,73 EUR nicht verletzt wird. Mögliche nächste Ziele und Widerstände befinden sich bei 49,12 EUR, 49,50 EUR, 49,84-50,05 EUR und 50,56-50,74 EUR. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit potenziellen nächsten Zielen bei 51,54-51,68 EUR und 52,78/52,82 EUR. Ein Rutsch unter 47,49 EUR würde derweil zunächst eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur auf die Agenda rücken. In diesem Fall liegen mögliche nächste Auffangbereiche bei 46,74-47,21 EUR und 45,60-46,16 EUR.
Produktideen
|
Fresenius SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
38,1999 EUR
|
59,7653 EUR
|
Barriere
|
38,1999 EUR
|
59,7653 EUR
|
Hebel
|
4,5
|
4,4
|
Preis*
|
1,09 EUR
|
1,11 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.