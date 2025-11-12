Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag erneut die positiven Vorzeichen. Der DAX zog um 0,54 Prozent auf 24.088 Punkte an. MDAX und TecDAX rückten um 0,22 beziehungsweise 0,53 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 35 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,78 Punkte auf 18,17 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Pharma & HealthCare (+2,36%) und Transport (+1,42%). Am schwächsten tendierten Versorger (-0,44%) und Industrie (-0,18%). Bayer haussierte vor den heute anstehenden Quartalszahlen als bester DAX-Wert 3,51 Prozent, gefolgt von adidas (+2,92%) und Merck KGaA (+2,69%). Nach Quartalszahlen im Blick standen Munich Re (+0,18%) und Porsche Holding (+1,90%). Die schwächsten Werte im Leitindex waren Continental (-3,36%), Rheinmetall (-3,11%) und RWE (-1,22%). Hensoldt (-8,37%) bildete das Schlusslicht im MDAX. Der Rüstungskonzern konnte die Anleger mit seinem auf dem Kapitalmarkttag ausgegebenen Zielen für 2026 und 2027 nicht überzeugen. Redcare Pharmacy (+7,01%) profitierte als Spitzenwert von einer Personalie. Bei Fraport (+6,48%) zeigten sich die Anleger erfreut über die vorgelegten Quartalszahlen.

An der Wall Street stieg der Dow um 1,18 Prozent auf 47.928 Punkte und konnte damit in der Schlusskursbetrachtung ein neues Rekordhoch erzielen. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es derweil um 0,31 Prozent abwärts auf 25.533 Zähler. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. 160 neuen 52-Wochen-Hochs standen 49 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent fester bei 1,1585 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,32 Prozent auf 4.135 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang um 1,31 Prozent auf 60,92 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,40 Prozent fester bei 228,63 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne waren bei taiwanesischen Taipei TWSE (+0,58%) und beim koreanischen Kospi (+1,06%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.240) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen Verbraucherpreisdaten für den Oktober. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Eon, Brenntag, RWE, Bayer und Infineon.

