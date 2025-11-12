DAX - Bullen bleiben am Ball

Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.

Datum: 11.11.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX pendelte gestern zunächst stundenlang seitwärts. Erst im Verlauf des Nachmittags konnte er sich nach oben hin absetzen bis auf ein in der letzten Stunde verbuchtes 6-Tages-Hoch bei 24.108 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.046-24.080
  • 23.930-23.971
  • 23.837

Nächste Widerstände:

  • 24.104/24.108
  • 24.249/24.285
  • 24.349/24.384

Per Tagesschluss (24.088) konnte er die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 Tage und 200 Stunden knapp überwinden. Die schwungvolle Rally vom Freitagstief kann sich damit zunächst weiter ausdehnen. Nächste potenzielle Hürden und Erholungsziele oberhalb von 24.104/24.108 Punkten liegen bei 24.249/24.285 Punkten und 24.349/24.384 Punkten. Darüber würde der übergeordnete Abwärtstrend vom Rekordhoch gebrochen. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit bei 24.046-24.080 Punkten und 23.930-23.971 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs liefern.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

FA71NV

SX3JVM

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.092,7888 P.

22.465,1349 P.

Barriere

19.530,0000 P.

22.465,1349 P.

Hebel/Faktor*

4,7

14,0

10

Preis*

50,88 EUR

17,26 EUR

2,35 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA0UJW

FA1P7R

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

28.554,6849 P.

25.682,6184 P.

Barriere

27.950,0000 P.

25.682,6184 P.

Hebel/Faktor*

5,5

15,9

10

Preis*

43,86 EUR

1,53 EUR

2,63 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.