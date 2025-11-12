DAX - Bullen bleiben am Ball
Der DAX pendelte gestern zunächst stundenlang seitwärts. Erst im Verlauf des Nachmittags konnte er sich nach oben hin absetzen bis auf ein in der letzten Stunde verbuchtes 6-Tages-Hoch bei 24.108 Punkten.
Nächste Unterstützungen:
- 24.046-24.080
- 23.930-23.971
- 23.837
Nächste Widerstände:
- 24.104/24.108
- 24.249/24.285
- 24.349/24.384
Per Tagesschluss (24.088) konnte er die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 Tage und 200 Stunden knapp überwinden. Die schwungvolle Rally vom Freitagstief kann sich damit zunächst weiter ausdehnen. Nächste potenzielle Hürden und Erholungsziele oberhalb von 24.104/24.108 Punkten liegen bei 24.249/24.285 Punkten und 24.349/24.384 Punkten. Darüber würde der übergeordnete Abwärtstrend vom Rekordhoch gebrochen. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit bei 24.046-24.080 Punkten und 23.930-23.971 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Abschwungs liefern.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.092,7888 P.
|
22.465,1349 P.
|
–
|
Barriere
|
19.530,0000 P.
|
22.465,1349 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
4,7
|
14,0
|
10
|
Preis*
|
50,88 EUR
|
17,26 EUR
|
2,35 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
28.554,6849 P.
|
25.682,6184 P.
|
–
|
Barriere
|
27.950,0000 P.
|
25.682,6184 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
15,9
|
10
|
Preis*
|
43,86 EUR
|
1,53 EUR
|
2,63 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.