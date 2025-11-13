Deutsche Bank - Bullen schwingen das Zepter
Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) bewegt sich in einem dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um 114% zulegen. Zuletzt hatte der Wert am 10. November mit dem bullishen Ausbruch aus einer mehrmonatigen Stauzone ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generiert. Im gestrigen Handel verbuchte er ein 11-Jahres-Hoch bei 33,35 EUR. Mögliche nächste Widerstände und Ausdehnungsziele lassen sich bei 33,42 EUR, 33,73-34,05 EUR, 34,67/34,80 EUR und 35,82/36,19 EUR ausmachen. Potenzielle nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 32,21 EUR und 31,81 EUR. Zu einer leichten Eintrübung der mittelfristigen Ausgangslage käme es erst unterhalb der Supportzone 30,45-30,93 EUR (Tagesschlusskursbasis).
Produktideen
|
Deutsche Bank
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
24,1780 EUR
|
39,1226 EUR
|
Barriere
|
24,1780 EUR
|
39,1226 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
4,1
|
Preis*
|
0,78 EUR
|
0,77 EUR
*Indikativ
